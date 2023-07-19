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美斯首戰門票炒至天價 逾85萬元

環球社會熱點 09:05 2023/07/19

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）正式加盟美職聯球隊（MLS）國際邁阿密（Inter Miami），估計最快在周五（21日）首次披甲上陣。作為美斯登陸美國球壇首場比賽，門票被球迷瘋搶，甚至有二手門票索價高達11萬美元（約85.9萬港元）。

C朗認為沙特聯賽勝過MLS 不會回歸歐洲球壇 【下一頁】

門票轉售網站Vivid Seats發言人表示，美斯正式簽約加盟後，國際邁阿密周五主場在北美聯盟盃（Leagues Cup）迎戰墨西哥球會藍十字體育會（Cruz Azul）的門票價格急升。

目前當日門票的平均價格為487美元，Vivid Seats指部分球迷不惜遠行逾千公里，只為親身見證美斯初登美國球場作賽。

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美職聯發文用錯相 西班牙前國腳當美斯新隊友 【下一頁】

美斯相信會在8月20日首次代表國際邁阿密出戰MLS賽事，當日主場門票平均索價288美元，價格由美斯加盟開始盛傳的6月起已大幅上升近900%。國際邁阿密主場票亦由6月後，一直飆升約700%。

周日（16日）的加盟儀式上，美斯表明對加盟球隊感到興奮，十分希望可以上陣比賽，亦想為球隊帶來勝利，協助球隊持續成長。

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責任編輯：吳漢培

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