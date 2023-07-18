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【虛擬銀行】Ant Bank PayLater擴至支援AlipayHK所有商戶　最長可分期24月

新經濟追蹤 18:06 2023/07/18

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【虛擬銀行】Ant Bank PayLater擴至支援AlipayHK所有商戶　最長可分期24月

螞蟻銀行（香港）公布，分期付款服務「Ant Bank PayLater」擴展至AlipayHK所有商戶，即不論網上或實體店，本地、澳門以至內地、日本等，所有接受AlipayHK付款的商戶都能使用Ant Bank PayLater。Ant Bank PayLater免息期數包括可以提供1期、分3期、6期、12期和指定場景最新24期。

螞蟻銀行（香港）表示，用戶使用Ant Bank PayLater付款後可獲AlipayHK全新積分計劃「A. Point」雙倍積分。

公司續指，即日起至9月30日，Ant Bank PayLater用戶進入AlipayHK內的「螞蟻銀行」小程式，每月可獲最多100港元禮券及限量高息券，已在指定網上商戶消費每月可獲最多50元禮券。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？

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【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟

【開心購物節】支付寶AlipayHK夥香港零售管理協會　「香港開心購物節」派15億元優惠

編輯：麥德銘

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