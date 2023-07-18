【大行報告】 內地體育用品需求乏力 瑞銀下調多隻體育用品股目標價

瑞銀發表研究報告，指出內地經濟學家預計6月宏觀數據乏力，政策刺激溫和。據該行調查顯示，消費者信心減弱，勞動節假期後運動服裝的需求大幅放緩，使得分銷商零售額按年錄得低單位數負增長至中單位數正增長，因此該行下調了體育用品股2024至2025年盈利增長預測，由12%下調至9%。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁】

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瑞銀在覆蓋的內地體品股中，偏好安踏體育（02020），予「買入」投資評級，但將目標價由137元下調17.5%至113元。至於李寧（02331）、特步國際（01368）及滔搏（06110），該行同樣予「買入」投資評級，但李寧目標價削3成至58元；特步及滔搏目標價分別下調至10.8元及8.4元。

該行指出，當前消費物價指數（CPI）和宏觀趨勢疲軟，行業以加價帶來的利潤率擴張將會減少。對於今年上半年業績，該行預期安踏的表現將會最強，李寧則會受壓，並預期安踏、特步及李寧的中期收入分別按年增長14%、10%及8%，而盈利分別按年增長21%、12%及跌6%。

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記者：郭秀慧



