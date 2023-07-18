屯門怡樂花園兩房戶423萬沽　持貨6年　帳面微賺14萬

加息陰霾下，市場觀望氣氛濃厚，加上新盤主導，二手市場紛錄大幅減價成交。中原地產曾慧敬說，屯門怡樂花園3座中層D室成交，實用面積414平方呎，兩房間隔，向西南，日前以423萬元易手，實用呎價約10,217元。

代理透露，買家為區內分支家庭客，而業主原叫價460萬元，終減價37萬元，即約8%，以423萬元易手。

資料顯示，原業主於2017年11月以409萬元買入單位，持貨6年，現賬面賺14萬元，物業期內升幅約3.4%。

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