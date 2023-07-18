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屯門怡樂花園兩房戶423萬沽　持貨6年　帳面微賺14萬

股樓投資 18:13 2023/07/18

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加息陰霾下，市場觀望氣氛濃厚，加上新盤主導，二手市場紛錄大幅減價成交。中原地產曾慧敬說，屯門怡樂花園3座中層D室成交，實用面積414平方呎，兩房間隔，向西南，日前以423萬元易手，實用呎價約10,217元。 

代理透露，買家為區內分支家庭客，而業主原叫價460萬元，終減價37萬元，即約8%，以423萬元易手。 

資料顯示，原業主於2017年11月以409萬元買入單位，持貨6年，現賬面賺14萬元，物業期內升幅約3.4%。  

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

怡樂花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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