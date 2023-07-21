【裝修攻略@iM網欄】家中放置真植物 家居打理麻煩嗎？

好多人怕家中嘅植物惹蟲、難打理，而就呢個題目，坊門資訊實在不多。希望呢篇文分享嘅三個關鍵要點幫到大家：

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第一，擺真植物起屋企，最重要考慮嘅，唔係難唔難打理，而係自己識唔識得種！有啲植物好易枯、好易死。有啲植物則只需要放起度定時淋水便能健康翠綠。如果唔想對住棵枯黃嘅植物，就要向店舖小心選擇植物種類了。一般來說，可以在酒店大堂找到嘅植物，都是較易打理的。

第二，你要考慮植物種耐咗，會唔會變高變大變闊。有啲人聖誕時買了真樹，諗住年年都可用，結果當然係過咗半年，樹型已經變到好古怪，最後又係送去垃圾場。有啲植物需要靠枝架定型，才能確保其形狀符合預期。太遲發現呢一點，就神仙難救，你係無辦法將生開咗嘅植物拗番直的。

▲ 修佬 ＠裝修佬

最後，蟲係最唔需要擔心嘅。點解呢？因為蟲起邊度嚟？咪就係起你屋度嚟囉！咁所以如果你屋內既蟲係無多到，只係集中左，咁又有咩問題呢？你話梗係唔係啦！啲蟲會由窗飛入嚟嘛！咁你屋苑本身多蚊蟲，你係唔係都要裝蚊網架喎。如果唔識/有窗花/窗鉸頂著，可以去裝修電視睇下教學影片，或向裝修學院了解更多啦！

裝蚊網教學影片 【見下頁】

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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