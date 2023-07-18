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Threads增流量限制功能 馬斯克怒轟抄襲Twitter

環球社會熱點 18:00 2023/07/18

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美國科技巨擎Meta旗下社交平台Instagram（IG）推出新應用程式Threads，用戶數量已破億。IG行政總裁透露Threads會新增流量限制功能，惹來對手Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）怒轟抄襲。

荷里活資方代表聲稱 演員罷工前開出逾78億方案被拒 【下一頁】

Twitter本月初推出新措施，限制用戶每日可以閱讀帖文的數量，不少用戶反映達到上限後無法閲讀任何帖文。

IG行政總裁Adam Mosseri周二（18日）於Threads發文，指平台遭垃圾內容攻擊的情況更頻密，因此有必要更嚴格採取流量限制等措施，有機會影響部分活躍用戶，希望受影響用戶届時向平台通報。

迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工 【下一頁】

馬斯克隨即在Twitter發文表示：

學人精，笑死。

（Lmaooo Copy 🐈.）

另外，雖然Threads的註冊用戶人數短短5日已達1億，但Sensor Tower 和Sametimeweb的數據顯示，Threads的每日活躍用戶數及活躍時間都有所下跌。

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責任編輯：鄭錦玲

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