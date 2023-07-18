美銀調查：近7成基金經理料不會有衰退 軟着陸押注上升

美銀（Bofa）7月的全球基金經理調查顯示，68%的基金經理預計經濟放緩但不會出現衰退，表明愈來愈人相信全球經濟會軟着陸。

企業盈利預期是自2022年2月以來最不悲觀的，表明企業盈利前景更加樂觀。投資者對全球股市的看淡程度也在降低，表明風險情緒有所改善。

調查顯示，大型科技股是最熱門的交易，投資者押注人工智能（AI）在未來幾年的盈利能力。約42%的受訪基金經理認為，AI將在未來2年增加利潤。調查還顯示，投資者現在預計美聯儲將在2024年第二季減息，而之前的預測是在第一季減息。

雖然有跡象表明樂觀情緒在增加，但根據基金經理的現金水平、股票配置和經濟增長預期來看，整體基金經理情緒仍然「頑固地處於低位」。

該調查包括222名參與者，管理資產規模5,880億美元，調查顯示現金配置略有增加，大宗商品持倉減少。

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其他調查要點包括：48%的受訪投資者預測全球經濟衰退將在2024年第一季末開始，而19%的受訪者認為未來18個月內不會出現經濟衰退。最大的尾部風險是高通脹導致央行鷹派政策、銀行信貸緊縮、全球經濟衰退、地緣政治惡化以及AI/科技泡沫。最有可能引發信貸事件的是歐美的商業地產。

繼大型科技股好倉之後，最擁擠的交易包括日本股票好倉、中國股票淡倉、國庫債券好倉、美元淡倉等。

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