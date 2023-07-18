【濕紙巾】 消委會指DAISO濕紙巾含菌量超標近500倍 一文看清邊8款獲五星評級

疫情令濕紙巾更為常用，但在選擇不同品牌時要注意其安全及衛生程度，以免適得其反。消費者委員會周二（18日）發表月刊，檢測常見的20款個人護理濕紙巾，而每張濕紙巾售價介乎$0.12至$0.8不等，相差逾5倍。結果發現1款樣本的細菌含量超標近500倍；1款樣本所含溶液的酸鹼值低於內地《濕巾標準》的下限；2款樣本含有可致敏的化學物，皆有機會引起使用者不適。另外，有8款獲消委會評為五星。

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「DAISO」細菌含量超標近500倍

DAISO濕紙巾被驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》所列上限近500倍，反映樣本於未開封前可能已經受到微生物污染。使用含過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，仍有機會出現細菌感染，導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀，尤其使用者大多為抵抗力較弱的嬰幼兒及長者，風險會較高。

一款濕紙巾酸鹼值超出標準

測試發現「萬寧」濕紙巾樣本所含溶液的酸鹼值為3.2，低於內地《濕巾標準》的下限（酸鹼值3.5－8.5）。其餘19款樣本皆符合標準要求。過酸或過鹼的溶液會對皮膚造成刺激，容易引起皮膚痕癢或炎症。消委會建議消費者避免使用過酸或過鹼的產品。

2款樣本含有可致敏的化學物

「759阿信屋」樣本驗出0.0015%游離甲醛，釋出的游離甲醛接觸到皮膚後，可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。一般而言，個人護理產品驗出的游離甲醛是由添加的防腐劑所釋出。按歐盟最新的《化妝品條例》訂明，若產品釋出超過0.001%的游離甲醛，須於包裝上標示「釋出甲醛」，但該樣本沒有作出相關警示。雖然正處法例過渡期，消委會仍建議有關廠商盡快於包裝加上警告字句。該款「759阿信屋」濕紙巾樣本的廠商表示產品現時已經下架。

另外，「nepia」樣本檢出2種對羥基苯甲酸酯，包括0.039%對羥基苯甲酸甲酯及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，但總含量並未有超出歐盟0.8%的上限。對羥基苯甲酸酯因為防腐效能高且成本較低，常被添加入個人護理產品及化妝品，有少數人士或會對其產生過敏反應，引致皮膚發炎。有海外研究亦指出，此成分的特性與雌激素相似，可能會干擾內分泌系統，消費者宜避免使用含有此類防腐劑的產品。

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八款產品獲滿分

今次總分獲滿分5分的有八款產品，分別為屈臣氏手口專用環境友善嬰兒柔濕巾（5包裝）、思詩樂嬰兒濕潔淨棉（120包）、特柔清新香味濕紙巾（3包裝）、阿布泰99%純水濕紙巾、維達純水嬰兒柔濕巾（3包裝）、強生手口純水濕紙（3包裝）、順順兒頂級實惠嬰兒濕紙巾（3包裝）、Lec.Be For Baby&Kids 水99.9%幼兒即棄濕抹巾（手口用）（3包裝）。當中售價最便宜的為強生，平均每張價錢為0.22元。

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