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歐盟積極推動其AI法成全球標準 惟亞洲國家反應平平

環球政經 16:00 2023/07/18

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歐盟正在與包括印度、日本、韓國、新加坡和菲律賓在內的亞洲國家進行討論，以推動採用歐盟針對科技公司的人工智能（AI）新規管。

據《路透》引述相關人士報道，歐盟的目標是將其提議的AI法規立為全球標準，類似於其數據保護法。然而，亞洲國家對此反應冷淡，許多國家傾向於觀望，或贊成靈活的法規。

新加坡和菲律賓擔心，倉促制定法規可能會阻礙AI創新。日本則傾向於制定較為寬鬆的法規，以促進經濟增長。歐盟還在與全球其他國家接觸，包括加拿大、土耳其和以色列，以鼓勵採用其法規。歐盟的立法提案面臨來自企業的阻力，企業高管警告稱這可能會損害歐洲的競爭力。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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盡管如此，歐盟官員仍對與國際夥伴找到共同點持樂觀態度。G7經濟體呼籲制定標準以確保AI的可信度，歐盟計劃在G20會議期間推動AI方面的全球合作，特別是與2023年主席國印度的合作。

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撰文 : 林斯凱

七大工業國集團 菲律賓 新加坡 歐洲 歐盟 人工智能 南韓 香港 日本 印度
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