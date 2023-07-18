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微軟動視暴雪合併案未完前 股神巴菲特減持暴雪股票

環球政經 15:00 2023/07/18

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）的巴郡（BRK）於第二季出售其在動視暴雪（ATVI）70%的股份，減少了對該公司的投資。

此舉發生在美國聯邦法官批准微軟（MSFT）以687億美元收購動視暴雪之前，在聯邦法官批准合併後，動視暴雪的股價上漲了10%，巴郡或有可能錯過進一步的收益。

監管文件顯示，截至6月30日，巴郡持有動視暴雪約1470萬股，價值12.4億美元，低於3月31日的4940萬股，或6.3%。該文件沒有提供7月份的出售價格或任何交易的細節。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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巴郡最初將投資動視暴雪視為套利機會，巴菲特認為投資者對監管部門批准動視暴雪與微軟合併過於悲觀。然而，巴郡在動視暴雪的剩餘股份保持不變，表明巴菲特已經退出了這一套利賭注。

《路透》又引述消息人士報道，微軟正跟動視暴雪商談，延長於7月18日到期的併購合約，以便雙方能克服併購案的剩餘監管障礙。

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撰文 : 林斯凱

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