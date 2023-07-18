  • 30°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】烏糧食出口港之一被炸 疑俄報復大橋遇襲

環球社會熱點 18:05 2023/07/18

分享：

分享：

俄羅斯被指在周二（18日）連環轟炸多個烏克蘭東部及南部城市，其中包括糧食出口協議中的南部港口城市敖德薩（Odesa）。俄方行動相信是報復周一（17日）時，克里米亞大橋遇襲。

【俄烏戰爭】烏指俄逾10萬大軍襲東北 嘗試突破防線 【下一頁】

烏克蘭空軍宣稱，俄軍發射的6枚Kalibr巡航導彈及36架無人機中，全數導彈及31架無人機被擊落，多數攻擊目標為敖德薩及另一南部地區尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

烏軍南部軍區則指6枚Kalibr導彈均襲向敖德薩，另有21架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，全部均被擊落。據悉擊落導彈與無人機碎片擊中多個民居及港口基建，暫未導致死亡個案。

敖德薩自俄烏戰爭爆發後屢次成為轟炸目標，根據聯合國斡旋的烏克蘭糧食黑海出口協議中，當地為運糧船可以經安全通道離開的港口之一。

【俄烏戰爭】克里米亞大橋傳爆炸 交通一度急停 【下一頁】

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，敖德薩被炸再次證明，俄羅斯的「國家恐怖份子」罔顧依賴烏克蘭出口糧食為生的4億人口的安全。

連接俄羅斯本土的克里米亞大橋周一遇襲後，俄羅斯揚言報復「幕後黑手」烏克蘭，敖德薩被炸相信是俄方的報復行動。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】普京強調集束彈庫存多 保留權利反擊
2023/07/17
【俄烏戰爭】普京強調集束彈庫存多 保留權利反擊
拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）
2023/07/14
拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）
【俄烏戰爭】英防相批烏列清單索武器：我哋唔係Amazon
2023/07/13
【俄烏戰爭】英防相批烏列清單索武器：我哋唔係Amazon
【俄烏戰爭】烏獲保證未來入北約 拜登批普京野心終將失敗
2023/07/13
【俄烏戰爭】烏獲保證未來入北約 拜登批普京野心終將失敗
【俄烏戰爭】北約批准 冷戰結束後最全面區域防禦計劃
2023/07/12
【俄烏戰爭】北約批准 冷戰結束後最全面區域防禦計劃

你可能感興趣

【俄烏戰爭】普京強調集束彈庫存多 保留權利反擊
10:43 2023/07/17
【俄烏戰爭】普京強調集束彈庫存多 保留權利反擊
拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）
10:05 2023/07/14
拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）
【俄烏戰爭】英防相批烏列清單索武器：我哋唔係Amazon
12:33 2023/07/13
【俄烏戰爭】英防相批烏列清單索武器：我哋唔係Amazon
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 黑海 戰爭 無人機 克里米亞 伊朗

下一篇文章

Threads增流量限制功能 馬斯克怒轟抄襲Twitter
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟
南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機
新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍
英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
【俄烏戰爭】俄傳逾10萬大軍進襲 烏指糧食出口需維持（持續更新）
【俄烏戰爭】俄傳逾10萬大軍進襲 烏指糧食出口需維持（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款