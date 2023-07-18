【俄烏戰爭】烏糧食出口港之一被炸 疑俄報復大橋遇襲

俄羅斯被指在周二（18日）連環轟炸多個烏克蘭東部及南部城市，其中包括糧食出口協議中的南部港口城市敖德薩（Odesa）。俄方行動相信是報復周一（17日）時，克里米亞大橋遇襲。

【俄烏戰爭】烏指俄逾10萬大軍襲東北 嘗試突破防線 【下一頁】

烏克蘭空軍宣稱，俄軍發射的6枚Kalibr巡航導彈及36架無人機中，全數導彈及31架無人機被擊落，多數攻擊目標為敖德薩及另一南部地區尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

烏軍南部軍區則指6枚Kalibr導彈均襲向敖德薩，另有21架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，全部均被擊落。據悉擊落導彈與無人機碎片擊中多個民居及港口基建，暫未導致死亡個案。

敖德薩自俄烏戰爭爆發後屢次成為轟炸目標，根據聯合國斡旋的烏克蘭糧食黑海出口協議中，當地為運糧船可以經安全通道離開的港口之一。

【俄烏戰爭】克里米亞大橋傳爆炸 交通一度急停 【下一頁】

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，敖德薩被炸再次證明，俄羅斯的「國家恐怖份子」罔顧依賴烏克蘭出口糧食為生的4億人口的安全。

連接俄羅斯本土的克里米亞大橋周一遇襲後，俄羅斯揚言報復「幕後黑手」烏克蘭，敖德薩被炸相信是俄方的報復行動。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培