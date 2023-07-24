【C.E.O.財策精英】宏利理財策劃顧問(保險)司徒麗華   為實踐保障信念轉換事業舞台   化身保險專才與兄長拍住上

愈早掌握理財知識，對做好各項人生規劃愈有幫助。90後的宏利理財策劃顧問(保險)司徒麗華（Reika）一直視此為實現人生目標的重要信念之一，故瞄準保險理財行業充滿發展機遇，兩年前毅然跟隨兄長的步伐，通過「宏利C.E.O.計劃」入行。在計劃提供的全方位培訓及配套下，她不但連續兩年達到業界國際精英指標的百萬圓桌會會員（MDRT, Million Dollar Round Table），更開始着手籌建個人團隊，將理財信念轉化為前景優厚的終身事業。

提到由參與家族生意至轉投宏利，Reika不諱言是受到兄長影響，令她在疫情期間作出轉換事業舞台的決定。「我一向對理財方面有濃厚的興趣，當時我已從事行政和財政工作一段長時間，期望趁自己仍然年輕，有機會接受新挑戰。適值他在宏利的事業發展漸上軌道，更成立專屬團隊，銳意招募具熱誠的新人，成為我的入職契機。」



具理財觸覺 推動團隊進步



對於妹妹的加盟，宏利分組經理司徒勝傑（Justin）指出，很早已留意Reika具有敏銳的理財觸覺，除了為家族生意處理財政事務頭頭是道，經他尋找合適家族生意的保險產品時，也會做好資料搜集，同時訂立清晰的目標。「以上種種特質皆是成為傑出保險顧問的優勢，故我對她轉職十分支持，更預視到與她在宏利並肩作戰，必定可令團隊如虎添翼。」

▲ Justin（右）很高興處事認真兼具責任感的妹妹Reika，現在成為事業上的好拍檔，二人的默契令工作績效更事半功倍。

Justin補充，Reika處事認真兼具責任感，亦充滿幹勁，為團隊注入了許多正能量，推動着每位成員不斷求進。與此同時，她一直用心學習保險理財知識，裝備自己專業的一面，為每位客戶提供切合所需的全面保障建議，致使在短短兩年間，其客戶網絡不斷擴展，去年更提早6個月達成MDRT的會員資格，有信心她日後可化身為卓越的團隊領袖。



特設多元培訓 提供專業指導



保險行業首重以人為本，Reika稱，作為業界的一分子，日常須接觸各具不同背景和保障需求的客戶，良好的溝通技巧與專業分析固然不可缺少。但更重要是秉持待人以誠的態度，多與對方交流，藉聆聽與反饋了解每位客戶的真正需要；再度身訂造切合各人所需的保障建議，而非主觀地向他們推介自覺有用的保險產品。她深信，只要以專業建議配合待客以誠的態度，自然能取信於人。

回顧在2021年正式踏出成為保險顧問的第一步，Reika直言，當時是疫情高峰期，新入職所面對的考驗確實不少，這時宏利為轉職人士特設的「宏利C.E.O.計劃」，正好發揮重要作用。「宏利藉此平台除了提供多元培訓，助我們掌握廣泛法律及經濟等實用知識外，專屬導師每隔一段時間便會致電了解我的適應情況和學習進度，並給予指導及建議，對新入職的保險顧問作出強而有力的支持。」



重視團隊溝通 多角度分析解難



隨着逐步實踐初入職時的目標， Reika喜見宏利的升職制度完善，有助保險顧問在維持良好業績及發展團隊之間取得平衡發展。「今年我將增聘新成員，使個人團隊的規模能不斷擴展。在團隊管理方面，我很重視與人交流，除了每個星期最少一次與團隊成員進行定期會面及交流外，我們也會善用社交媒體平台保持緊密溝通，大家無論有甚麽想法、苦惱和意見皆可暢所欲言，在集思廣益下，一切困難亦能迎刃而解，並增強團隊的凝聚力。」

展望在宏利的未來發展前景，Reika正穩步前行去實現入職時的目標，即3年內成為分行經理（BM），朝着個人業績及團隊管理方面雙綫發展。「我時刻謹記一種做人的態度，就是凡事都有不同角度，只要換一個模式，便會有第二種想法和結果。同樣，每一件事也有很多解決方法，故遇到困難不應鑽牛角尖，亦毋須盲目地正面。與其浪費時間苦惱擔憂，倒不如找出問題的解決方法更有意義。」

▲ 在宏利的事業舞台上，Reika找到自己的價值所在，眼中盡是幹勁，冀能成為客戶、圑隊生活中的一點光芒。

（特約）