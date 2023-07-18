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【大行報告】 摩通﹕內房受三大風險拖累 料內房股繼續跑輸大市

股樓投資 17:16 2023/07/18

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摩通發表最新研究報告，指出在全國政策放寬或政府態度大轉變之前，內房板塊可能會因為銷售低迷、樓價疲弱和部分房企有違約風險而跑輸大市。該行指出，中國對「保交樓」的進展情況尚無官方數據，但央行已通過抵押補充貸款（PSL）部署約4,000億元人民幣救援資金。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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該行指出，據市場統計，全國有約1,100個項目定義為「未完成」，截至今年5月，34%未完成項目已經交付。在這種情況下，該行認為，內房股可能仍會遭受打擊。然而，該行預計今年上半年竣工量按年增長19%，跑贏大多數其他房地產指標。

該行相信，在短期內「保交樓」仍會是內地房地產行業的核心政策目標，因此陷入困境的開發商將有更多資產處置給資產管理公司，與此同時，中央亦可能會向非陷入困境的私人開發商提供選擇性融資支持，而資金主要用以建設，並非用於償還債務。

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記者：郭秀慧

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