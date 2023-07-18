【港元定存】1年港元定存息最高4.15厘 定存兩大優勢撼贏銀債

下一篇文章
【銀債2023】認購銀債優惠大比拼 邊種賺得最多？（附銀行與券商優惠表）
焦點港銀即將到期港元定存年息比較
其他港銀即將到期港元定存年息比較
|工銀亞洲
|4.20
|3個月
|10萬
|6月1日加0.4厘，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元），全新資金及分行開立，上限80萬元；至7月底
|創興
|4.20
|3個月
|50萬
|6月19日加0.2厘，合資格全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷，至7月底
|華僑銀行
|4.15
|1年
|10萬
|7月14日新推，現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日
|華僑銀行
|4.10
|288天
|10萬
|7月14日減0.25厘，現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日
|集友
|4.10
|3個月及6個月
|100萬
|適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至7月19日，額滿即止
|華僑銀行
|4.05
|半年
|10萬
|7月14日減0.2厘，現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日
|花旗
|3.81
|3個月
|不設最低存款
|7月11日減0.01厘，手機或網上銀行開立，至7月22日
|花旗
|3.76
|半年
|不設最低存款
|7月11日減0.03厘，手機或網上銀行開立，至7月22日
|花旗
|3.73
|1年
|不設最低存款
|手機或網上銀行開立，至7月22日
|渣打
|3.40
|半年及1年
|1萬
|新資金，網上或SC Mobile優惠，至7月底
|華僑銀行
|3.18
|3個月
|10萬
|現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日
|集友
|3.00
|1個月
|100萬
|6月23日新推，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至7月19日，額滿即止
|華僑銀行
|1.80
|1個月
|10萬
|現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日
|註：最終條款以港銀公布為準，截至7月17日
颱風突襲港翌日，再有銀行水緊急撲水，今天（7月18日）有4間銀行調整港元定期存款息，當中3加1減，一天內兩度出現新高息。包括大眾銀行提高1個月及兩個月年息0.1厘，新息率齊報3.8厘；TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank）勁加半年期年息0.3厘至4.3厘，膺同存期的高息王；富邦重推3個月享4.5厘快閃破頂息。反觀，信銀國際微削半年期年息0.05厘至4.15厘，失落6個月榜首寶座。
專家料，定存息暫易加難減，主因有2，首先，金管局透過貼現窗剛投放38.9億元，不但創5月29日的37.7億元以來的今年新高，且自2021年初至今兩年最高，凸顯意外颱風日抽緊流動性；再者，銀債強勢回歸，更把保證年回報勁加1厘至5厘，於7月28日開售，遂令中小行備戰還擊。
而昨天（17日）小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）提高3個月年息0.15厘，新息率至3.1厘。
此外，盡管挾持5厘包底息的銀債堪稱無敵，抛離1年港元定存息；可是，定存仍有兩大優勢可撼贏銀債：
（1）定期存款上限較高：眼下1年定存息率以大眾財務的4.3厘最高，若不計「財仔」，單以傳統銀行計，以華僑銀行的4.15厘居首，附帶條件是現有或升級至宏富理財戶，其門檻為10萬元，1年後賺取4150元利息；倘以存款上限800萬元計，全期袋息33.2萬元。
再對比銀債，每手入場費1萬元，以5厘墊底息來看，3年穩袋1500元；要是以個人最高配發100手債券、即100萬元衡量，意味1年坐享5萬元利息，3年收息15萬元。
由此推斷，針對食息族的超級大戶，因定存存款上限較高，重錘出擊開立定期存款，收息較銀債多，
（2）定存無年齡「歧視」：俗稱「長者iBond」的銀債，只供60歲或以上老友記申請，7月28日正式推售的第8批銀債，凡於2024年或之前滿60歲、又或1964年或之前持有香港身分證人士認購。反觀，敘造定存不分年紀，老中青皆適合。
留意部分高息定存即將到期
凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，定期存款和銀債主要有兩大差別：首先是年期 ，定存較短期，如果以1年定存和3年銀債作比較，長者需面對1年後的息率變動，若美國減息，定存息或將跟減，而銀債固定派息3年。其次是流動性 ，銀債可在到期前以本金連同按比例的票息賣給政府，較定存有較大彈性。惟銀債只供60歲以上人士認購，較年輕族唯有選擇其他的投資項目。
最後提醒，7月巳進入下半年，不少特惠息於7月中下旬截止，例如集友3個月享4.1厘年息明天（19日）到期，星展7天年息享10厘、工銀亞洲相同短存有8厘，以及創興3個月享4.2厘年息等，皆於本月底屆滿。
相關文章：【港元定存】富邦推3個月港元定存4.5厘
【銀債2023】認購銀債優惠大比拼 邊種賺得最多？（附銀行與券商優惠表）
一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】
特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪