【港元定存】1年港元定存息最高4.15厘 定存兩大優勢撼贏銀債

焦點港銀即將到期港元定存年息比較

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其他港銀即將到期港元定存年息比較

工銀亞洲 4.20 3個月 10萬 6月1日加0.4厘，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元），全新資金及分行開立，上限80萬元；至7月底 創興 4.20 3個月 50萬 6月19日加0.2厘，合資格全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷，至7月底 華僑銀行 4.15 1年 10萬 7月14日新推，現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日 華僑銀行 4.10 288天 10萬 7月14日減0.25厘，現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日 集友 4.10 3個月及6個月 100萬 適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至7月19日，額滿即止 華僑銀行 4.05 半年 10萬 7月14日減0.2厘，現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日 花旗 3.81 3個月 不設最低存款 7月11日減0.01厘，手機或網上銀行開立，至7月22日 花旗 3.76 半年 不設最低存款 7月11日減0.03厘，手機或網上銀行開立，至7月22日 花旗 3.73 1年 不設最低存款 手機或網上銀行開立，至7月22日 渣打 3.40 半年及1年 1萬 新資金，網上或SC Mobile優惠，至7月底 華僑銀行 3.18 3個月 10萬 現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日 集友 3.00 1個月 100萬 6月23日新推，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至7月19日，額滿即止 華僑銀行 1.80 1個月 10萬 現有或升級至「宏富理財」客戶；全新「宏富理財」戶門檻須 100萬元，至7月21日 註：最終條款以港銀公布為準，截至7月17日

颱風突襲港翌日，再有銀行水緊急撲水，今天（7月18日）有4間銀行調整港元定期存款息，當中3加1減，一天內兩度出現新高息。包括大眾銀行提高1個月及兩個月年息0.1厘，新息率齊報3.8厘；TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank）勁加半年期年息0.3厘至4.3厘，膺同存期的高息王；富邦重推3個月享4.5厘快閃破頂息。反觀，信銀國際微削半年期年息0.05厘至4.15厘，失落6個月榜首寶座。

專家料，定存息暫易加難減，主因有2，首先，金管局透過貼現窗剛投放38.9億元，不但創5月29日的37.7億元以來的今年新高，且自2021年初至今兩年最高，凸顯意外颱風日抽緊流動性；再者，銀債強勢回歸，更把保證年回報勁加1厘至5厘，於7月28日開售，遂令中小行備戰還擊。

而昨天（17日）小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）提高3個月年息0.15厘，新息率至3.1厘。

此外，盡管挾持5厘包底息的銀債堪稱無敵，抛離1年港元定存息；可是，定存仍有兩大優勢可撼贏銀債：

（1）定期存款上限較高：眼下1年定存息率以大眾財務的4.3厘最高，若不計「財仔」，單以傳統銀行計，以華僑銀行的4.15厘居首，附帶條件是現有或升級至宏富理財戶，其門檻為10萬元，1年後賺取4150元利息；倘以存款上限800萬元計，全期袋息33.2萬元。

再對比銀債，每手入場費1萬元，以5厘墊底息來看，3年穩袋1500元；要是以個人最高配發100手債券、即100萬元衡量，意味1年坐享5萬元利息，3年收息15萬元。

由此推斷，針對食息族的超級大戶，因定存存款上限較高，重錘出擊開立定期存款，收息較銀債多，

（2）定存無年齡「歧視」：俗稱「長者iBond」的銀債，只供60歲或以上老友記申請，7月28日正式推售的第8批銀債，凡於2024年或之前滿60歲、又或1964年或之前持有香港身分證人士認購。反觀，敘造定存不分年紀，老中青皆適合。

留意部分高息定存即將到期

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，定期存款和銀債主要有兩大差別：首先是年期 ，定存較短期，如果以1年定存和3年銀債作比較，長者需面對1年後的息率變動，若美國減息，定存息或將跟減，而銀債固定派息3年。其次是流動性 ，銀債可在到期前以本金連同按比例的票息賣給政府，較定存有較大彈性。惟銀債只供60歲以上人士認購，較年輕族唯有選擇其他的投資項目。

最後提醒，7月巳進入下半年，不少特惠息於7月中下旬截止，例如集友3個月享4.1厘年息明天（19日）到期，星展7天年息享10厘、工銀亞洲相同短存有8厘，以及創興3個月享4.2厘年息等，皆於本月底屆滿。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪