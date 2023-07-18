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【大行報告│內需】瑞銀看好5隻內需股　惟下調多隻體育用品股目標價（附目標價表）

股市 17:01 2023/07/18

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【大行報告│內需】瑞銀看好5隻內需股　惟下調多隻體育用品股目標價（附目標價表）

瑞銀發表報告指，瑞銀中國經濟分析師預期6月宏觀數據動力疲軟，政策刺激將溫和，在該行覆蓋的內需板塊內，該行偏好名創優品 （09896） 、百勝中國 （09987） 、九毛九 （09922） ，以及安踏 （02020） 。值得留意是，瑞銀下調了體育用品股的目標價。

瑞銀對內需股最新看法
股份目標價（港元）評級
安踏 （02020） 137 → 113買入
李寧 （02331） 84 → 58買入
特步 （01368） 12.5  → 10.8買入
滔搏 （06110） 8.6  → 8.4買入
泡泡瑪特 （09992） 26.7  → 25買入
名創優品 （09896） 25  → 26買入
百勝中國 （09987） 78買入
九毛九 （09922） 19買入
海底撈 （06862） 18.5中性
呷哺呷哺 （00520） 4.1中性

據瑞銀的渠道觀察，在勞動節假期後，受累消費者信心減弱，體育用品的需求明顯放緩。於6月，基於高基數，分銷商錄得零售銷售按年低單位數負增長至中單位數正增長。因此，該行下調對體育用品公司的盈利預測，以反映2024至2025年行業增長將變得疲弱。

鑑於當前CPI和宏觀趨勢疲軟，瑞銀預計，現時價格上漲帶來的利潤率擴張會減少。對於今年上半年業績，該行預期安踏的表現將會最強，李寧則會受壓，預期安踏、特步 （01368） 及李寧 （02331） 的中期收入增長依次為按年增長14%%、10%及8%，盈利增長為21%、12%及跌6%。

餐飲股方面，餐飲公司在疫情期間實施了積極的成本控制措施，為盈利在較弱的復甦環境下帶來支持，該行預期海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 及呷哺呷哺 （00520） 上半年淨利潤為約16億、2.2億及9000萬元人民幣。

另外，該行認為，受惠海外擴張帶動，名創優品和泡泡瑪特的消費者需求較其他類別更具韌力。

在刺激政策方面，瑞銀預期中央將會推出更多房地產政策放寬、更多財政刺激推動基建投資以及提供臨時信貸以清理地方政府對企業供應商的欠款，但相信不太可能會出台大型消費及收入補貼。同時，中央或會再輕微下調政策利率，並有更多信貸支持，以及出現地方政府融資工具（LGFV）的債務重組或互換。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？

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編輯：袁諾曦

港股 呷哺呷哺（00520） 海底撈（06862） 九毛九（09922） 百勝中國（09987） 名創優品（09896）
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