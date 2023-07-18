外區學生8000元租屯門「龍床盤」　為求方便往返學校

祥益地產高級分行經理龍超君表示，日前錄得一宗屯門菁雋「即睇即租」的租賃成交個案。

龍氏稱，上述所錄成交單位為中層5室，實用面積167呎，開放式間隔。據了解，租客為外區學生客，表示屋苑鄰近學校，方便往返，而且單位間隔夠用，內籠新淨，租金亦符合預算，遂便決定預繳一年租金以月租8000元「即睇即租」，以實用面積計算呎租47.9元。

據悉，屋苑於市場上約有40個租盤，最平交租約6,500元起，呎租則介乎33至61元。

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