【無線安全攝影機】Arlo Pro 5 2K攻港　電池續航力增30%

▲ Arlo Pro 5 2K支援雙頻Wi-Fi，可連接2.4Ghz和5Ghz兩個頻段，讓用戶以更快速下載攝錄的影片。（Arlo Technologies）

香港警務處資料顯示，隨著防疫措施逐步放寬，今年首季本港的整體的罪案率，按年上升達48%。為加強日常保安的需要，智能家居安全品牌Arlo Technologies今（18日）宣布在香港推出無線安全攝影機Arlo Pro 5 2K，在低功耗電池模式下，續航力大增30%，建議零售價為1,880港元。

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Arlo Pro 5 2K支援雙頻Wi-Fi，可連接2.4Ghz和5Ghz兩個頻段，讓用戶以更快速下載攝錄的影片，減少影片緩衝，並更快地看到正在發生的事情。

為幫助識別入侵者，Arlo Pro 5 2K也採用HDR 2K影片、24/7彩色影片記錄，以及12位像素感應器，能捕捉逾600億種顏色，較肉眼清晰100倍以上，從而獲得更清晰的影像細節。

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通過160度鏡頭視野，Arlo Pro 5 2K獲得更廣闊的畫面，並具有自動圖像校正功能，減少魚眼效應。此外，結合Arlo Secure App的功能，Arlo Pro 5 2K能作出AI物體監測，分辨包裹、人員、動物和車輛，並提供相關的定制通知。

記者：陳卓賢

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