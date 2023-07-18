▲ 【美國加息】信銀國際卓亮：美國本月或加息0.25厘 港銀最優惠利率或加0.125厘

信銀國際首席經濟師卓亮表示，聯儲局進取的加息力度與縮表計劃已造成貨幣環境緊縮，美元廣義貨幣供應從此前破紀錄按年增速，加息和縮表下，最近數月貨幣供應呈負數，而美國通脹持續回落，物價升幅基本受控，料本月聯儲局或加息0.25厘，但隨着衰退風險揮之不去、廣義貨幣存量收縮，物價基本受控，未必之後再有充分理據加息，故本月料為加息周期的尾聲或終點，明年上半年開始減息。

對於本港最優惠利率，他預期，聯儲局若在本月份加息0.25厘，香港銀行港元最優惠利率或會上調0.125厘，預期未來港最優惠利率再上調空間不大，而港息很取決於聯儲局的加息步伐，料今年下半年港息未必會有很大的下行空間。

若息口見頂 今年港樓價料升5%

對於本港樓市，他指出，若本港息口在未來見頂，相關的息口壓力或告一段落，而本港勞工市場保持暢旺，料今年本港樓價升幅5%。對於早前金管局放寬自用住宅物業最高按揭成數，他表示，對交易量或會有刺激作用，交投未來或逐步改善，但對樓價未必有大刺激。

內地經濟方面，卓亮指，受環球經濟動力放緩影響，內地的出口需求減弱，難免間接影響製造業表現，故內地服務業會成今年增長最重要的決定性因素。上半年內地服務業增速6.4%，今年全年仍有機會增速約6%，從而帶動內地經濟今年增長料約5%。他認為，人行減息措施一向都相當溫和，預計貨幣政策未來若再下調，減息的機會較降準機會低，下半年應會有25點子的存款準備金下調。

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記者：胡學能