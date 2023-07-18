澳洲維多利亞州指開支過高 放棄主辦英聯邦運動會

2026年英聯邦運動會（The Commonwealth Games）原定於澳洲舉行，由墨爾本所屬的維多利亞州主辦。但維州指英聯邦運動會的開支接近70億澳元（約372.6億港元），放棄主辦賽事。

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英聯邦運動會為綜合運動會，每四年舉辦一次，共有代表72個英聯邦國家及地區的數千名運動員參加。上届賽事去年於英國伯明翰舉行，規模為有史以來最大。

新冠疫情及各國興趣不大，英聯邦運動協會去年才宣布，維州願接手主辦2026年賽事。

但維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周二（18日）表示，該州初步估計英聯邦運動會主辦成本為26億澳元（約138.4億港元），但新估算指開支將接近70億澳元。

安德魯斯形容要放棄主辦權屬艱難決定，但指賽事為期僅12日就要花費60億至70億澳元，只計成本而沒有得益的話，賽事並不算物有所值。

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聯會對此表示失望，指事前未接獲有關維州超支的警告，在消息公布8小時前才得知維州要放棄主辦權，也沒有任何機會制定替代方案。

該會指維州當局周二聲稱賽事開支為60億澳元，比6月時所列出的數字高出一半。

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責任編輯：鄭錦玲