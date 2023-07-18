單身人士為住近上班地點　每月1.38萬租旺角福苑

香港置業黃銘傑表示，位於旺角的福苑交通便利，深受用家歡迎。福苑中層A室，實用面積約268平方呎，屬兩房間隔，望樓景。業主以約1.5萬元放租約數星期後吸引區內客洽詢，雙方經議價後以1.38萬元租出，實用呎租約51.5元。據悉，新租客為單身人士，心儀單位鄰近上班地點，故睇樓2次後即決定承租。

資料顯示，原業主於2021年3月以約485萬元購入上述單位，若以現時的租金水平計算，業主可享回報約3.4厘。

延伸閲讀：【有相睇】新葵芳花園563.8萬沽 創屋苑兩房戶通關後新低【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機