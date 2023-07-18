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單身人士為住近上班地點　每月1.38萬租旺角福苑

股樓投資 16:57 2023/07/18

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香港置業黃銘傑表示，位於旺角的福苑交通便利，深受用家歡迎。福苑中層A室，實用面積約268平方呎，屬兩房間隔，望樓景。業主以約1.5萬元放租約數星期後吸引區內客洽詢，雙方經議價後以1.38萬元租出，實用呎租約51.5元。據悉，新租客為單身人士，心儀單位鄰近上班地點，故睇樓2次後即決定承租。

資料顯示，原業主於2021年3月以約485萬元購入上述單位，若以現時的租金水平計算，業主可享回報約3.4厘。

延伸閲讀：【有相睇】新葵芳花園563.8萬沽 創屋苑兩房戶通關後新低【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

福苑 香港置業 旺角 私人屋苑 二手市場

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