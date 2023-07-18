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【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調

理財智慧 16:54 2023/07/18

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空間利用一直是不少人在裝修時的考慮要點，今期「精明裝修」介紹的個案為位於灣仔的萬豪閣（Manrich Court），單位面積為397平方呎，屬於新居入伙，共2人、2貓居住。單位原本為2房單位，考慮到戶主大部分時間都會留在客飯廳，希望可以重新規劃單位空間，從而配合生活習慣，因此找來littlemore interior design協助完成裝修，整個裝修過程約6個月，耗資52萬元。

【招聘會】旺角招聘會提供逾4,500個職位空缺　大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元【下一頁

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
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單位新設計增了大客飯廳空間。在設計風格上，單位整體上走追求自由慵懶、與大自然融合的「波希米亞風」，用色上亦以樸素為主，白色、灰色、橡木家具與木地板和諧相融。再配搭上富生活感的細節，令整體空間在清簡的布局下依然有家的感覺，例如：大門旁用作存放鞋子和雜物的空高身圓角櫃，就通過垂直條紋增加了櫃子的精緻度。

另外，單位在廚房上亦採用了開放式設計，廚房由白色廚櫃和仿大理石牆磚組成，可以與黑色的潔具、吊燈和電器形成黑白相對的型格效果。而從廚房延伸而出的平台，亦可作為「吧台」，供好友們來訪時相聚閒聊，又或是屋主二人平日小酌之用。

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【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

設計師表示，原則單位很多窗戶有着大小和高度不一的問題，難以整合。所以設計師決定因應不同空間的需要，適當地運用各個窗的大小，分別安排一個可以舒適地坐在窗台的休閑角落，通過小飾物的搭配，並配合室內配置的採光窗，令這些窗戶自然地融入設計之中。

此外，單位在設計時，亦將日光考慮在設計當中,原設計的客飯廳採光度不太充足，而由於戶主大部分時間都會在客飯廳作息，所以經過多番討論和分析不同布局的好處，設計師最終決定將客飯廳向原先睡房的位置擴大，大大增加採光度，從而為相對簡約清新的空間，利用陽光的暖意，展現出一個和諧的氣氛。

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【免費活動】全民運動日康體活動券下周派發 即睇點攞免費門票【下一頁

裝修費用：

現場工序：250,000元

木器工程：170,000元

水電工程：100,000元

總共：520,000元

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

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撰文：鄭日棱

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