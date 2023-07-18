【就業情況】本港最最新失業率為2.9% 總就業人數增加約1.5萬人

根據政府統計處今日（七月十八日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率下跌至2.9%。就業不足率亦下跌至1.1%。其中零售業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業和零售業。

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而總就業人數則為368.88萬人，增加了約1.5萬人，在失業人數方面，最新數字為11萬3600人，與對上一次的數字大致相若。另外，同期的總勞動人口亦由378.7萬人，上升至380.24萬人，增加約1.54萬人。同期的就業不足人數亦由4.44萬人下跌至4.15萬人，減少約2,900人。

署理勞工及福利局局長何啟明評論最新失業數字時表示：「隨着本地經濟復蘇，勞工市場繼續改善。二零二三年四月至六月經季節性調整的失業率較二零二三年三月至五月微跌0.1個百分點至2.9%。就業不足率同樣微跌0.1個百分點至1.1%。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加 15 400人和15 000人至3 802 400人和3 688 800人。失業人數保持在113 600人的低水平。」

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撰文：鄭日棱