【香港書展】7月19日起連續7日舉行　同場零食及運動博覽預計共吸引80萬人流

▲ 香港貿易發展局副總裁張淑芬(陳靜儀攝)

由香港貿易發展局主辦的第33屆香港書展，將於7月19至25日於香港會議展覽中心舉行，今屆香港書展及同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，共吸引來自36個國家及地區，近780間展商參與。



今屆書展主題為「兒童及青少年文學」，票價為成人30元、小童10元，而且一票就能同時進入3個展覽。電子門票即日起可透過票務合作夥伴 AlipayHK及支付寶手機應用程式、01空間、八達通手機應用程式購買。實體門票亦由即日起在全線7-11便利店及Circle K便利店公開發售。



書展特設了票務優惠，若只是上午進場只需10元（成人小童同價），門票只限在會場入口收費站以 AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場。

88元超級書迷證 不用排隊

凡以正價門票在19或20日入場者，可憑票尾或再進場優惠券，在21至23日晚上7時後或24日7時後兩個時段各進場一次。同時亦設有88元的超級書迷證，除能無限次入場參觀，更可從特別通道入場省卻排隊時間。



香港貿易發展局副總裁張淑芬表示，今年是疫後首屆書展，參展規模亦已大致回復至疫前水平，在解除防疫限制後將回復到之前書展的聲勢，而通關後加上會展站能從中國前達會場，她預計今年能至少吸引80萬人次人場，並吸引更多中國和海外書迷進場。



記者：李智賢



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