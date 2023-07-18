【香港經濟】本港失業率跌至2.9%低於預期　何啟明：勞工市場未來數月應會進一步改善

政府統計處公布今年4月至6月最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年3月至5月的3.0%下跌至2.9%，低過預期3%。就業不足率亦由3至5月的1.2%下跌1.1%。署理勞工及福利局局長何啟明指，隨着經濟復甦進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善。

總就業人數上升1.5萬人

期內本港總就業人數3月至5月367.4萬人，升至368.9萬人，增加約1.5萬人。同期總勞動人口亦由378.7萬人升至380.2萬人，同樣增加1.5萬人。



至於不經季節性調整失業人數方面，則由3月至5月11.31萬人，輕微回升至11.36萬人；期內就業不足人數則由3至5月的4.44萬人，跌至4.15萬人，減少約2900人。

零售及住宿服務業失業率顯著下降

與上一個3個月比較，零售業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有相對明顯跌幅，當中消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）下跌0.2個百分點至4%，零售業和住宿服務業的失業率分別下跌0.3及0.5個百分點至3.5%和3.0%，餐飲服務活動業的失業率維持4.8%不變。

另外，大型招聘會方面，勞工處將於周四（20日）至周五（21日）在旺角麥花臣場館舉辦「飲食、零售、酒店業及中高齡就業招聘會」，將有超過60個僱主參與，提供大量職位空缺。

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編輯：葉志偉