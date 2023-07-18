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【大行報告】滙豐環球：港股下半年可留意三大主題 「從下而上」揀選十隻優質中資股（附名單）
股市 16:44 2023/07/18
港股上半年表現欠佳，為亞洲股市表現最差的地區。滙豐環球研究認為，雖然短線經濟仍面臨挑戰，建議投資者維持高防禦性部署，但大市長線在企業盈利增長，中國推出刺激經濟政策，以及人民幣回暖帶動下，恒指下半年將會轉勢，可留意三大主題：人工智能（AI）、市場重組及高息股。
該行解釋，可貨幣化的人工智能個案不斷增長，市場整合者可擴大市場佔有率及盈利能力，而面對存款利率偏低、市場動盪及息口向下的環境下，派息穩定的企業一般具良好增長前景。
企業盈利及人民幣回升 將成港股推手
滙豐環球指，從風險回報角度看，港股估值吸引，只要企業盈利重拾增長動力，人民幣兌每美元開始回升，港股料有理想表現，而大型刺激經濟措施亦可成為助力，這些因素均有助支持投資者信心，並鼓勵資金「回歸」市場。
滙豐環球依據「從下而上」策略，揀選10隻無礙宏觀挑戰且具增長前景的個股，大部分隸屬於互聯網及消費非必需品範疇。該行予今年恒指目標價為19580點，國指則為6680點。
|股份
|評級
|目標價
|騰訊 （00700）
|買入
|425港元
|網易（美：NTES）
|買入
|67.7美元
|百勝中國（美：YUMC）
|買入
|82.5美元
|安踏體育 （02020）
|買入
|143港元
|金沙中國 （01928）
|買入
|34.5港元
|比亞迪 （01211）
|買入
|450港元
|理想汽車（美：LI）
|買入
|43美元
|中海外 （00688）
|買入
|26.8港元
|華潤置地 （01109）
|買入
|47.9港元
|福萊特玻璃 （06865）
|買入
|30港元
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編輯：陳韻妍
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