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【大行報告】滙豐環球：港股下半年可留意三大主題　「從下而上」揀選十隻優質中資股（附名單）

股市 16:44 2023/07/18

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【大行報告】滙豐環球：港股下半年可留意三大主題　「從下而上」揀選十隻優質中資股（附名單）

港股上半年表現欠佳，為亞洲股市表現最差的地區。滙豐環球研究認為，雖然短線經濟仍面臨挑戰，建議投資者維持高防禦性部署，但大市長線在企業盈利增長，中國推出刺激經濟政策，以及人民幣回暖帶動下，恒指下半年將會轉勢，可留意三大主題：人工智能（AI）、市場重組及高息股。

該行解釋，可貨幣化的人工智能個案不斷增長，市場整合者可擴大市場佔有率及盈利能力，而面對存款利率偏低、市場動盪及息口向下的環境下，派息穩定的企業一般具良好增長前景。

企業盈利及人民幣回升 將成港股推手

滙豐環球指，從風險回報角度看，港股估值吸引，只要企業盈利重拾增長動力，人民幣兌每美元開始回升，港股料有理想表現，而大型刺激經濟措施亦可成為助力，這些因素均有助支持投資者信心，並鼓勵資金「回歸」市場。

滙豐環球依據「從下而上」策略，揀選10隻無礙宏觀挑戰且具增長前景的個股，大部分隸屬於互聯網及消費非必需品範疇。該行予今年恒指目標價為19580點，國指則為6680點。

股份評級目標價
騰訊 （00700） 買入425港元
網易（美：NTES）買入67.7美元
百勝中國（美：YUMC）買入82.5美元
安踏體育 （02020） 買入143港元
金沙中國 （01928） 買入34.5港元
比亞迪 （01211） 買入450港元
理想汽車（美：LI）買入43美元
中海外 （00688） 買入26.8港元
華潤置地 （01109） 買入47.9港元
福萊特玻璃 （06865） 買入30港元
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編輯：陳韻妍

港股 金沙中國有限公司（01928） 百勝中國（美：YUMC） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 騰訊控股（00700） 中國海外發展（00688） 比亞迪股份（01211） 投資推介 網易－S（09999） 網易（美：NTES）
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