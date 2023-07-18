▲ 【大行報告】滙豐環球：港股下半年可留意三大主題 「從下而上」揀選十隻優質中資股（附名單）

港股上半年表現欠佳，為亞洲股市表現最差的地區。滙豐環球研究認為，雖然短線經濟仍面臨挑戰，建議投資者維持高防禦性部署，但大市長線在企業盈利增長，中國推出刺激經濟政策，以及人民幣回暖帶動下，恒指下半年將會轉勢，可留意三大主題：人工智能（AI）、市場重組及高息股。

該行解釋，可貨幣化的人工智能個案不斷增長，市場整合者可擴大市場佔有率及盈利能力，而面對存款利率偏低、市場動盪及息口向下的環境下，派息穩定的企業一般具良好增長前景。

企業盈利及人民幣回升 將成港股推手

滙豐環球指，從風險回報角度看，港股估值吸引，只要企業盈利重拾增長動力，人民幣兌每美元開始回升，港股料有理想表現，而大型刺激經濟措施亦可成為助力，這些因素均有助支持投資者信心，並鼓勵資金「回歸」市場。

滙豐環球依據「從下而上」策略，揀選10隻無礙宏觀挑戰且具增長前景的個股，大部分隸屬於互聯網及消費非必需品範疇。該行予今年恒指目標價為19580點，國指則為6680點。

股份 評級 目標價 騰訊 （00700） 買入 425港元 網易（美：NTES） 買入 67.7美元 百勝中國（美：YUMC） 買入 82.5美元 安踏體育 （02020） 買入 143港元 金沙中國 （01928） 買入 34.5港元 比亞迪 （01211） 買入 450港元 理想汽車（美：LI） 買入 43美元 中海外 （00688） 買入 26.8港元 華潤置地 （01109） 買入 47.9港元 福萊特玻璃 （06865） 買入 30港元

相關文章：【大行報告︱內房】摩通：受累三原因 料內房股仍會跑輸大市 未來幾年竣工或再變負值

相關文章：【下半年展望】東亞料恒指年底見22050點 提港股估值修復三大關鍵

編輯：陳韻妍