高盛下調美國經濟衰退概率至20% 稱下周為最後一次加息

高盛Goldman Sachs（GS）首席經濟學家Jan Hatzius周一（17日）表示，他們將美國經濟在未來12個月開始衰退的概率從之前預測的25%下調至20%。

Hatzius在一份研究報告中指出，下調預期的主要原因是近期數據增強了他們的信心，即把通脹率降至可接受的水平並不需要經濟衰退。

市場對所謂硬著陸（聯儲局加息導致經濟陷入衰退）的預期受到了6月份消費者和生產者價格通脹放緩數據的挑戰。通脹放緩可能導致未來貨幣政策更加鴿派。

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與此同時，盡管自聯儲局2022年初開始加息以來借貸成本大幅上升，但經濟活動仍保持韌性。

Hatzius表示：「我們預計未來幾個季度經濟將有所減速，主要原因是實際可支配個人收入增速連續放緩......以及銀行貸款減少的拖累。然而，他預計經濟將繼續增長，儘管增速低於趨勢水平。」

關於目前的國債收益率曲線反轉，通常被視為即將到來的經濟衰退的預兆--Hatzius表示，這反映並同時驗證了 「過於悲觀 」的經濟預測。

收益率曲線倒掛通常預示著聯儲避將降息以刺激經濟。但這位高盛(Goldman Sachs)經濟學家Hatzius表示，聯儲局僅僅因為通脹率下降而降息，認為這是 「可信的路徑」。

Hatzius表示，美國央行很可能在下周的利率制定會議上再次加息25個基點，他預計這將是當前貨幣緊縮週期的最後一次加息。

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責任編輯：張瑋婷