投資者減價近100萬　601.8萬沽希爾頓中心

樓價持續調整，有投資者趁機減價套現。美聯物業鄧浩賢說，二手市場屢現減價成交，其中沙田希爾頓中心有兩房單位減價近100萬元，以601.8萬元易手。

鄧浩賢說，希爾頓中心A座中樓3室，實用面積427平方呎，兩房間隔，原由長綫投資者持有，有見租客搬出，即轉租為賣，原叫價700萬元，放售一周後，降價至678萬元，終減至601.8萬元易手，較最初開價累減98.2萬元，即約14%，實用呎價約14,094元。據了解，該業主早前已物色外區單位，現賣樓套現換貨。

資料顯示，原業主於2010年以253.4萬元購入單位，持貨13年，現帳面獲利348.4萬元，物業期內升值近1.4倍。

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