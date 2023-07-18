【銀債2023】認購銀債優惠大比拼 邊種賺得最多？（附銀行與券商優惠表）

▲ 俗稱長者iBond的銀債爆搶客戰

銀色債券距今仍有個多星期才開賣，下周五（7月28日）正式發售，銀行與券商已激鬥連場猛谷優惠，瞄準全港60歲或以上的長者，勢要搶攻這涉資500億元的商機。中介商各出奇招搶客，有經紀行向新客送藍籌股添賣點，另有以10成孖展零成本抽債博穩賺千元，更有派錢300元增贏面，硬撼銀行豁免多項收費作招徠。

若單以銀行比拼，眼下以花旗、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 及信銀國際的「7免」最多，而中銀香港 （02388） 作為聯席安排行及分銷行，銀債認購費用全免。那邊廂，輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，擬為新一批銀債提供免息免按金的十成好展；意味長者有機會以零成本抽銀債，畢竟銀債票面息率高達5厘，一手黨每年賺取500元利息，3年期內袋息1500元。

致富證券及耀才證券提供「10免」 耀才送股

至於致富證券及耀才證券 （01428） 皆提供「10免」，而合資格新客更有機會獲額外着數，耀才送20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，轉倉客再送10股騰訊 （00700） 。

致富則為新舊客戶提供九成孖展，標榜0息0手續費， 最多抽10手、即10萬元；合資格新客送300元Donki Coupon，而推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券。

券商認購銀債優惠

致富證券 （1）擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債 （2）擬為新開戶送300元Donki Coupon，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金 （3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券 （4）豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費及平台費 輝立 暫考慮參考去年以免息及免按金提供十成孖展服務，但細節詳情仍在磋商中 耀才證券 （01428） 新舊客戶認購銀債可享「10項全免優惠」：利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、免經紀費全免、免提早贖回費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免；新客開戶加碼着數 新客戶送20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，轉倉客再送10股騰訊 （00700） 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

銀行認購銀債優惠

中銀香港 認購費用全免 花旗 「7免」：豁免認購手續費、 存倉費 、代收利息費、 到期贖回費、 提早贖回手續費 、存入費 及轉出費 恒生 提供各種綫上綫下認購渠道及「7免」：認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費 東亞 （00023） 「7免」：認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取債券託管費、交收服務費及轉入費 信銀國際 「7免」優惠：豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費 招商永隆 「6免」：手續費（0.15%）、 債券託管費、 利息代收費、轉倉費、 贖回費及提早贖回費 滙豐 「6免」：合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；滙豐會提供一系列手續費豁免優惠：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費 渣打 「5免」：手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

如以統計處的去年數據，本港60歲或以上合資格申請銀債的銀髮族逾220萬人，按年增加10萬人；金管局副總裁陳維民說，最近3年銀債新開帳戶平均約增10%。

而第8批銀債除了保證年息創歷來最高外，票面息率勁加1厘至5厘；再者，政府把發行額由去年的450億元驟增11%至500億元，更視乎市況最終可加碼至550億元的新高。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，銀債風險低，保證息率達5厘，為歷年最高。在投資市況較為波動的情況下，相信對追求穩健收益的年長客戶有一定吸引力，是一項回報穩定的投資選項。去年恒生客戶認購銀債的總人數已打破歷年紀錄，相信今次客戶的反應亦會甚為踴躍。

渣打香港 （02888） 財富管理業務主管何文俊認為，新一批銀債保證息率上調至5厘，較以往高，相信能在目前波動的投資環境中，為長者提供既低風險又穩定的回報。去年，渣打接獲的銀債申請較對上一批增加近1 成，預期今次的認購反應同樣踴躍。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌建議，有閒資族可認購25至30手。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪