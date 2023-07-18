【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%

南非傳媒集團Naspers旗下荷蘭上市子公司Prosus表示，計劃繼續減持騰訊控股（00700）的股份，預計至今年底，其持股比例將降至24至25%。騰訊股價受壓，今早（18日）低開0.2%後愈跌愈有，一度低見335元，最多跌5%，收報336.4元，跌4.6%，成交額99.1億元。

券商予騰訊投資評級及目標價﹕

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Prosus行政總裁Bob van Dijk接受外媒訪問時表示，預計每年會減持約2%至3%的騰訊股份，但他強調，希望Prosus能保持騰訊的長期股東的地位。他指出，對於騰訊的業務以及中國的互聯網消費行業充滿信心，而且騰訊的業務主要集中在中國，因此不太可能在海外面臨審查。

去年6月，Naspers宣布「無上限」減持騰訊，以支持其自身的回購計劃。據Naspers上月公布的業績報告，從2022年6月至2023年3月底，已累計減持約3%的騰訊股份，套現107億美元，持股比例從28.81%降至26.16%。此外，Prosus今年4月至6月22日期間，另外再減持4,678.97萬股騰訊，套現20.5億美元。

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記者：郭秀慧