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【中銀香港2388】中銀香港：搭車用BoC Pay交易筆數按季倍增　另8月底前享車費減免優惠

Hot Talk 16:59 2023/07/18

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【中銀香港2388】中銀香港：搭車用BoC Pay交易筆數按季倍增

中銀香港 （02388） 旗下中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，截至今年第二季，使用BoC Pay支付交通費的交易筆數較首季上升超過一倍，可見市民大眾於出行時日漸習慣以電子方式支付。

中銀香港宣布，旗下BoC Pay的「乘車碼」掃碼付款功能，擴展至全線電車路線。乘客只需透過電車上的掃碼設備讀取 BoC Pay「乘車碼」二維碼，即可繳付車資。另外，BoC Pay亦支持流動應用程式「易通行」的增值服務，駕駛人士亦可選擇 BoC Pay為其「易通行」指定儲值戶口增值。

該行指出，BoC Pay目前適用不同交通支付場景，包括全港咪錶、香港三大專營巴士（九巴、城巴和龍運巴士）全部路線、港珠澳大橋口岸穿梭巴士、電車及「易通行」增值服務，未來將陸續覆蓋更多交通場景，優化市民出行體驗。

「搭車」用BoC Pay享車費減免優惠

與此同時，由即日起至8月底，市民使用BoC Pay「乘車碼」搭乘巴士可享10元減2元優惠，搭乘電車可享3元減1元優惠；即日起至8月8日，透過 BoC Pay為「易通行」指定儲值戶口作一次性增值，可享單筆交易滿300元減40元優惠。

此外，由即日起至今年底，使用「乘車碼」可享額外5倍積分回贈，所儲積分可抵銷簽賬金額，逢星期五更有8折優惠。

相關文章：

【消費券2023】中銀香港：經BoC Pay領消費券獲100元現金賞　銀行服務優惠達5000元

【電子支付】BoC Pay「乘車碼」掃碼付款功能擴至城巴及新巴　5月搭車可享半價優惠、累計最多省20元

記者：伍鍵文

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