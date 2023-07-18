【職場熱話】 無牌男會計文員月薪1.7萬感灰心想轉工 網民指牌照不重要 月薪照有4至5萬？

在職場上，到底是否要擁有專業牌照才能有高薪，抑或工作能力才是關鍵？有網民在網上討論區發文，指自己是一位40歲以上的會計文員，他最近想要轉工，而自沒有考會計牌照亦有多次轉工經歷，每份工作都做不長。樓主找了很多工作都沒有回音，最憂慮是因自己沒有牌照，因而詢問網民意見。網民意見不一，有人認為牌照對於步步高升有幫助，有人則認為牌照不重要，工作能力和際遇才重要。

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有網民認為「無牌無學位？被人一炒就等死，我就是例子，結果就失業了」、網民表示要再找工作就會是「要減薪，由1.3至1.5萬再開始，最差的情況甚至會被1.2萬。我見過不跟政府薪級表下，最少的只有1.1萬，但人到中年就是這樣。」

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但亦有網民認為牌照不重要，「工資不關有沒有牌照事，是和你的工作能力有關」、「牌真正作用只是執業簽名用，沒牌但老闆賞識、工作經驗好一樣可以步步高升，有牌沒人關照和不多工作經驗亦不會高薪。行銷會計服務任何人都可以做，不太需要牌照，而且會計師牌要配合大型事務所經驗才有價值」、「你只有牌沒用，經驗和能力第一，牌是給有經驗和有能力的人再找多一點，想改變生活就去學東西，學了才找到錢。」

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有網民分享「舊公司的同事40歲頭也無牌，有經濟學學士學位，做會計工資過4萬」、「私人公司真要看機遇，見過人做會計管理層 ，不懂每月埋數，負責收錢和開票，還有管理下屬，月薪都3萬。」但也有網民指，「無牌也可以4至5萬的，要運氣好並進了一間好公司，做十幾年不走，同時要老闆很信任你，公司是排隊文化，夠年資就輪流升職，所以對老實忠誠的會計人其實是好事。」

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另外，有網民表示想高薪不要選創業板上市公司「這些公司沒什麼錢賺，專心業務發展，有能力的不用上市。」亦有人建議「無牌就做一個有特色的會計員，從邏輯，思考全面性及計算機技能上作突破。只要老闆看到你與眾不同自然會賞認識你」

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