▲ 【新股IPO】上海壁仞智能科技據報最快今年赴港上市 最快未來幾周遞表

據《彭博》引述知情人士透露，中國晶片初創企業上海壁仞智能科技考慮最早今年在香港進行首次公開募股（IPO），抓住本土客戶使用其人工智能AI芯片替代Nvidia（美：NVDA）產品的熱潮。

知情人士說，壁仞科技計劃最快未來幾周提交IPO申請。他們說，該公司還在與投資者進行磋商，包括廣州有政府背景的基金，擬再進行一輪融資，可能籌集約20億元人民幣。



知情人士指，上市事宜還在考慮之中，公司尚未決定IPO規模，並指未來融資的細節，包括規模和時間表，可能仍會發生變化。

壁仞科技沒有回覆尋求評論的請求。

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編輯：姚卓然