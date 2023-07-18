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【招聘會】旺角招聘會提供逾4,500個職位空缺　大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元

理財智慧 16:25 2023/07/18

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勞工處將於本周四至周五（7月20及21日）在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，為求職人士提供逾4,500個不同行業的職位空缺，其中逾3,000個來自飲食、零售和酒店業。

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

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招聘會有約60間機構參加，每日分別約30間機構於會場設置櫃位，即場進行招聘，提供職位包括工程師、顧客服務主任、服務大使、訂房部文員、助理禮賓司、汽車機械及電器技術訓練生、分店副經理、餐廳樓面主任、中級餅師、資訊管理系統主任、高級管業督導員、室內設計師等。

職位空缺詳情如下：

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招聘會提供的空缺約79%為全職職位，大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元。約96%空缺的學歷要求為中七或以下，約66%空缺無需相關工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，也可在場內的勞工處櫃位查詢就業服務。

日期:2023年7月20及21日 (星期四及星期五)

時間:上午11時至下午5時30分 (最後入場時間：下午5時)

地點:旺角麥花臣場館(室內)(港鐵旺角站E2出口)

預約/查詢電話:2153 3982

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撰文 : 陳楚琨

職位招聘 就業 經濟 招聘會 旺角 零售 香港 全職 服務 餐廳

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