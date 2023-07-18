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【免費活動】全民運動日康體活動券下周派發 即睇點攞免費門票

理財智慧 16:40 2023/07/18

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康樂及文化事務署（康文署）將於8月6日（星期日）舉行「全民運動日2023」。今年繼續以「日日運動半個鐘健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵不同年齡和能力的市民恆常參與體育及體能活動，傳遞勤做運動有益身心的訊息。今年的「全民運動日」將以「身心力行體適能」為重點推廣體育項目。

康文署宣布，下周一（24日）起派發康體活動券，供巿民參加18區指定體育館舉辦的多元化免費康體活動。活動當日，主場館即深水埗體育館會設置電子戰繩、反應燈訓練和運動攀登器材，讓市民接觸新穎運動項目。

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同日，免費康體活動下午2時至6時在18區指定體育館舉行，設健康講座、健體閣、親子、兒童、青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範及同樂活動。


活動券下周一上午8時30分起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發，參加者應憑券於下月6日按時出席活動。部分活動名額會預留予即場參加的市民，先到先得。
 

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康文署並宣布，全民運動日2023當日，署方轄下多項康樂設施會免費開放。市民可於本月31日上午7時起在各區康體通訂場櫃枱（不包括自助服務站）和網上預訂系統預訂下月6日的康樂設施，先到先得。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。

 
全民運動日專題網頁康文＋＋＋Facebook專頁下月6日下午2時起會直播運動示範，市民可在網上觀看，進行體能運動。

 

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撰文 : 陳詠妍

 
 

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