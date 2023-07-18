「一帶一路」助力經濟增長

過去十年，「一帶一路」倡議久久為功，通過有效提升沿線區域基礎設施品質，明顯降低了區內貿易的交易成本，進而對整體經濟增長做出了積極貢獻，並創造性地豐富了全球化的時代內涵。

通過抬升「一帶一路」沿線交通基建品質可有效降低貿易成本。關於如何降低交易成本，主流經濟學圍繞資訊成本、制度成本和交通運輸成本三個方面提出了具體的政策建議。基於「一帶一路」倡議，我們的研究主要圍繞交通運輸成本，認為基礎設施建設的完善能夠在四個方面最終降低交易成本：一是基建服務自由化和便捷化能夠直接和間接降低貿易活動中的資訊成本；二是基建完善將顯著節省物流時間成本；三是基建品質提升可以降低貨物及服務貿易運輸過程中的額外風險；四是基建便利化將增強貿易國之間的經濟聯動性和緊密性。通過線性模型估計，發現當「一帶一路」沿線貿易國雙方的交通基礎設施平均品質提高1個百分點，可使得沿線雙邊貿易國間的貿易成本下降0.20個百分點。通過非線性模型估計，發現當「一帶一路」沿線貿易國雙方的交通基礎設施平均品質提高1個百分點，可使得沿線雙邊貿易國間的貿易成本下降0.22個百分點。結合實際情況，根據世界銀行 （2023） 的綜合基建質量數據，2014年至2022年，「一帶一路」沿線國家基建綜合品質增長了2.5個百分點，因此我們的模型估計沿線雙邊貿易成本平均下降0.55個百分點左右。

貿易成本降低將帶動沿線整體經濟增長。基建品質的提升有效降低貿易成本，將進一步推動「一帶一路」沿線國家的經濟增速。貿易成本的顯著降低，最直接的影響是對企業（特別是出口企業）出口競爭力的直接推動作用。當企業的出口競爭力得到提升，企業出口獲利增強，出口型企業整體利潤優勢提升，帶動整體貿易額提升。結合實際情況，2014年至2022年以來，「一帶一路」沿線國家基建綜合品質增長了2.5個百分點，沿線雙邊貿易成本下降0.55個百分點，這將提高發達經濟體GDP增速0.50個百分點，提高新興市場GDP增速0.41個百分點，提高發展中國家GDP增速0.61個百分點。除了對沿線國家之間雙邊貿易成本下降對經濟增長的影響外，我們進一步研究了中國與「一帶一路」沿線國家和地區之間的貿易成本降低0.2個百分點時，對不同區域的GDP增速影響。總體來說，東亞、東南亞以及非洲南部國家將是貿易成本實現下降後的最大受益地區。對於中國本身來說，通過「一帶一路」倡議強化雙邊貿易合作，貿易成本降低對經濟增速的推動的作用仍然顯著（若中國與「一帶一路」沿線國家雙邊貿易平均降低0.2個百分點，中國GDP增速將增長0.2個百分點）。

責任編輯︰梁浩碩