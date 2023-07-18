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通用汽車許多車型需求強勁 高管：交付速度跟不上

環球政經 11:49 2023/07/18

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 General Motors （GM）通用汽車的一位高管周一（17日）向《路透社》表示，GM在美國的許多車型需求強勁，但向經銷商交付這些車型的速度不夠快。

GM北美總裁哈維Rory Harvey在密歇根州蘭辛舉行的一次活動上表示：「GM在激勵措施方面繼續嚴格執行（生產）規律，這意味著需求仍然很高。 在這個特定的時間點上，我們幾乎可以賣出我們所能製造的每一款產品。」

但Harvey表示，在疫情之後，汽車製造商面臨著出境物流方面的挑戰，尤其是在通過卡車或鐵路向經銷商運輸車輛方面。

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Harvey仍希望提高經銷商的實地可用性，指：「我們的庫存（水平）總體良好，但我們希望能比現在更快地從一些工廠向經銷商運送一些車輛。」。他拒絕透露通用汽車最新電動車GMC Hummer EV和凱迪拉克Lyriq的銷量低於預期是否與Ultium電池問題有關。他在回答有關Hummer和Lyriq的低銷量和經銷商庫存的問題時說：「我不確定我是否想被（記者）引述說Ultium是瓶頸。」

Harvey指這些車型的下線數量非常有限，但他們正在形成勢頭。他稱：「5月和6月，增長勢頭良好。我們將在下半年看到它們（銷售）表現的另一個階躍變化。」

GM僅按季度報告美國汽車銷量，第二季度僅售出1348輛Lyriq和47輛Hummer。根據標準普爾全球移動公司（S&P Global Mobility）的數據，6月底，GM的廣告零售庫存中估計有831輛Lyriq和25輛悍馬。

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記者：張瑋婷

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