驚租盤被內地生搶曬　風球落波即以2.1萬租星凱．堤岸兩房

美聯物業吳立輝表示，火炭星凱．堤岸剛入伙，屋苑新簇，本月已錄約40宗租賃成交，屋苑2座中層B室，實用面積481平方呎，採兩房設計。據悉，單位僅放盤5日，原以22,000元放租，租客有見屋苑近期不乏內地生搶租成交，為免錯失良機，故決定「不睇樓」下，並於風球警報解除即簽約，以月租21,000元承租，折合呎租約43.6元。

業主於2021年以977.8萬元購入單位，以是次租值計算，租金回報約2.6厘。

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