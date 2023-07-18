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驚租盤被內地生搶曬　風球落波即以2.1萬租星凱．堤岸兩房

股樓投資 16:08 2023/07/18

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美聯物業吳立輝表示，火炭星凱．堤岸剛入伙，屋苑新簇，本月已錄約40宗租賃成交，屋苑2座中層B室，實用面積481平方呎，採兩房設計。據悉，單位僅放盤5日，原以22,000元放租，租客有見屋苑近期不乏內地生搶租成交，為免錯失良機，故決定「不睇樓」下，並於風球警報解除即簽約，以月租21,000元承租，折合呎租約43.6元。

業主於2021年以977.8萬元購入單位，以是次租值計算，租金回報約2.6厘。

延伸閲讀：【有相睇】新葵芳花園563.8萬沽 創屋苑兩房戶通關後新低【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

星凱‧堤岸 火炭 私人屋苑 美聯物業 二手市場

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