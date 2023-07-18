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【家族辦公室】意博資本：初步投資保險產品 今年目標8至10間家族辦公室落戶香港

股樓投資 15:56 2023/07/18

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政府於今年3月發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，目標於2025年底時，協助不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務，而現時新加坡吸納成立家族辦公室的數量較多，香港的數量較少。香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，根據證監會截至去年7月數據，在本港家族辦公室及私人信託，只佔私人銀行及私人財富管理業務的17%，若要吸引更多投資者來港設立家族辦公室，建議政府提供針對投資中小微企股票的稅務優惠，並為相關企業舉行路演。他認為，家族辦公室可投資有潛質，且約10億元市值的中小型公司。

【同場加映】溫股知新：企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

身兼意博資本亞洲管理合夥人的鄧聲興表示，該公司已有4至5個投資者計劃在本港成立家族辦公室，以內地投資者為主，每個投資3,000萬美元以上。他稱，該公司計劃今年吸納共8至10個投資者在港設立家族辦公室，他們初步會先投資保險產品，稍後才會投資其他類別產品。他補充，購買保險產品可將資產調出境外，且回報有保證。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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此外，鄧聲興表示，早前前往深圳推廣在港成立家族辦公室，該公司其他同事亦曾到東南亞及中東推廣，反應相當正面。目前意博共約有40至50個員工，將增加一至兩成人手。他又指，該公司與數碼港一向有合作，故日後不排除有家族辦公室客戶投資數碼港的初創企業。

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撰文 : 袁國守

保險產品 中東北非 東南亞 稅務 證監會 香港 新加坡 家族辦公室

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