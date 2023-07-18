【內房危機】恒大前年及去年 合共虧損逾5800億人幣

仍然停牌的內地發展商中國恒大(03333) 公布2021年全年，2022年中期及2022年全年業績。截至去年12月31日止年度虧損1,059.1億元（人民幣．下同），每股虧損8.02元，而截至2021年12月31日止度虧損4,760.3億元，每股虧損36元，兩年合共虧損5,819.4億元，而兩個年度均不派股息。

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恒大表示，於去年底負債總額約2.4萬億元，同比減少約1,427億元，而剔除合約負債7,210.2億元後為約1.72萬億元，其中借款6,123.9億元、應付貿易帳款及其他應付款項1萬億元及其他負債1,017.4億元。此外，該集團於去年底權益虧絀約5,991億元。集團指，去年度末期因融資成本淨額約475億元、其他虧損淨額382億元、使用權益法入帳投資的減值損失180億元，以及金融資產減值損失124億元所拖累。截至去年12月31日，該集團擁有土地儲備2.1億平方米。



另外，恒大2021年度末期受開發中物業及待售已竣工物業撇減3,737億元、財務擔保合約公平值虧損約515億元、金融資產減值損失約504億元，以及其他虧損淨額459億元等所拖累。

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