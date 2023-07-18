▲ 【美國經濟】高盛下調美國未來12個月衰退可能性至20% 料儲局下周加息0.25厘、本周期中最後一次加息

美國聯儲局連番加息下，市場憂慮美國經濟會因此步入衰退。不過，高盛首席經濟師Jan Hatzius下調美國未來12個月步入衰退的可能性，由原本的25%，降至20%，主要由於近日公布的經濟數據，加強了該行對將通脹控制至可接受水平，而不會導致衰退的可能性上升。

債息倒掛只反映市場對經濟預測過於悲觀

高盛認為，雖然自聯儲局去年加息以來，借貸利率明顯上升，但美國經濟活動仍然蓬勃，而債息倒掛只反映市場對經濟預測過於悲觀。

「未來數季經濟增長會有放緩跡象，主要因實際可支配個人收入增長下降，以及銀行借貸減少，但預期經濟仍會繼續增長，只是增幅會較趨勢更低。」

傳統上債息倒掛意味經濟衰退即將來臨，聯儲局將減息刺激經濟，但高盛認為，債息倒掛只表示通脹低企，為聯儲局可能減息鋪路。

Jan Hatzius相信，聯儲局下周會再加息0.25厘，而這將成為是次加息周期中，最後一次加息。

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編輯：陳韻妍