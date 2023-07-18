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【大行報告︱內房】摩通：受累三原因　料內房股仍會跑輸大市　未來幾年竣工或再變負值

股市 15:30 2023/07/18

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摩通：受累三原因　料內房股仍會跑輸大市　未來幾年竣工或再變負值

市場對內地房地產行業憂慮持續，摩通表示，在出現全國政策放寬或政府態度大轉變前，相信內房板塊仍會跑輸大市，因銷售續低迷、樓價疲弱，以及遠洋集團 （03377） 及其他房企的違約風險上升。

市場對爛尾樓的擔憂已逾一年，摩通表示，未有官方數據顯示「保交樓」進度如何，現時已知是透過抵押補充貸款（PSL）發放4000億元人民幣的紓困基金。

交付方面，據市場統計指，全國有約1100個項目定義為「未完成」，截至今年5月，34%未完成項目已經交付，較3月23%的交付率有所提升，但這意味仍有66%未完成項目等待完工。若假設未完工建築率為10%，則相當於約420萬套房。

該行又指，上半年竣工按年升19%，該行預期全年竣工按年升4%，但估計到2024年之後將會重新轉弱。該行認為，今年竣工表現出色可能是因為紓困基金支持被壓抑的竣工量。由於新屋動工理論上是較竣工時間早三年，故預期未來幾年竣工可能會再次變為負值。

該行相信，短期內「保交樓」仍會是房地產的核心政策，並會有更多財困房企處置資產並交到資產管理公司（AMC）手上、同時，中央可能對非財困民企提供更多針對性的融資支持，以有更多現金用於建設，但並非用於償還債務。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？

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編輯：袁諾曦

港股 行業 大行報告 遠洋集團（03377）
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