荷里活資方代表聲稱 演員罷工前開出逾78億方案被拒

代表多個荷里活影視製作公司及串流平台的「電影與電視製作聯盟」（AMPTP）周一（17日）表示，演員工會（SAG）罷工前曾提出價值超過10億美元（約78.17億港元）的薪酬待遇改善方案，惟遭對方拒絕。

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AMPTP聲明指出，上周三（12日）曾向SAG提出超過10億美元方案，內容包括工資增長﹑退休金及健康保障﹑重播費上升及業界首次提出的3年針對人工智能（AI）範疇的保障。然而，SGA最終拒絕接受談判破裂，並在同日發起罷工。

AMPTP強調，SGA聲稱資方未有回應工會成員需求明顯並非事實，批評對方蓄意抵毀資方提出的條件。

同日稍早，SAG指要求首年薪資增長11%，補償通脹帶來的損失，但資方回應的方案僅加薪5%。SAG稱部分議題取得進展，但雙方自開始就最重要議題上未作出有意義商討。

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責任編輯：吳漢培