【職場熱話】HR女工作兩年月薪未過2萬 網民：月薪突破2字關口很快就再上

每名打工仔最渴望的是升職加薪，而想讓人工倍升，不少人會選擇轉工。近日，有網民在網上討論區發文，指自己在人事部工作（HR），經常要加班，而且工作了兩年多，月薪都未過2萬，想知道自己是否「Underpaid」，因而詢問網民應否轉工。網民表示人事部工資普遍不高，建議樓主轉工做銀行業的HR，更表示只要月薪突破2字關口，未來升職加薪就會更快。

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不少網民認為「HR是再怎麼做也很低工資的」、「要有心理準備內向等於低工資」，也有網民表示自己也是做了兩年HR，「我都沒過2萬，目前想沒轉工，因為想試完這年搏升職，升了之後就過2萬了」，也有網民表示「我認識有朋友在做款待業的HR，做到8年升級到管理階層，但他的月薪也是2萬多不到3萬。」

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有網民提議「試試進銀行業，第一年已經有2萬以上」、「銀行業這邊HR的主任職系都至少2萬」，另外有網民指「我舊同學有深造文憑，在頂級投資銀行做HR，兩年已經5萬，現在好像還有人以加三成工資的條件想讓他跳槽。」

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也有網民表示「最重要找到合適的大公司和工種，一旦月薪突破到2字關口，其實會很快再上。」該網民續分享自己經驗，「第一份工作月薪1.5萬，工作三年轉第二份工，月薪有2.1萬，後到加了兩次薪，最後有3.1萬月薪，然後我再轉第三份工，月薪3.7萬，現在已經第4份工了」、「HR行業只找大公司，公司小一點代表它已經沒有什麼預算留給HR，只有大公司付得起錢能有3萬月薪以上，小公司的話，給你做到經理可能都是大約3萬。」

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