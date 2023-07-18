印度軟件服務出口商Infosys簽署協議 將五年內提供AI和自動化服務

印度第二大軟件服務出口商Infosys（INFY）週一表示，他們已與一家現有客戶簽署了一項協議，將在五年內提供人工智能（AI）和自動化服務，目標支出預計為20億美元。Infosys在一份交易所文件中稱，協議包括人工智能和自動化相關的開發、現代化和維護服務，但沒有透露客戶的名稱。

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隨著Mircosoft支持的OpenAI的生成式聊天機器人ChatGPT在2022年底風靡全球，世界各地的公司紛紛加倍投資人工智能。

Infosys此舉是在競爭對手塔塔諮詢服務公司(TCS.NS)表示計劃培訓2.5萬名工程師，讓他們獲得Mircosoft(MSFT)Azure Open AI認證之後做出的。其他競爭對手Wipro<WIPR>計劃未來三年向人工智能(AI)投資10億美元。

總部位於班加羅爾的Infosys於5月底推出了一個名為Infosys Topaz的生成式人工智能（AI）平台，預計將於7月20日發布第一季度財報。

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記者：張瑋婷