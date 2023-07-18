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倫敦警隊新指引禁止召妓 拍拖及中獎都要申報

環球社會熱點 15:15 2023/07/18

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英國倫敦警隊近年屢爆醜聞，蘇格蘭場發布新審查準則，明確禁止倫敦警員召妓。警隊更要求警員就所有戀愛關係作申報，並將警員與伴侶中獎需申報的門檻金額收緊至5,000英鎊（約5.1萬港元）。

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倫敦警隊兩名高級警官早前被揭召妓，但按一般不當行為法規處理後，仍獲准留任，其中一人的年薪更超過10萬英鎊（約102萬港元）。

英媒《太陽報》指蘇格蘭場4月發布指引，首次明確禁止警員召妓。蘇格蘭場在指引內提到，警​員如果召妓或會損害公眾對警隊的信任。

指引也列明，警員需向警隊申報所有戀愛關係。

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另外，警員或其伴侶如收到5,000英鎊或以上的獎金等意外之財，也必須向警隊申報，門檻遠低於以往的1萬英鎊（約10.2萬港元）。

倫敦警隊捲入的醜聞包括倫敦女子埃弗拉德（Sarah Everard）2021年遭時任警員卡曾斯（Wayne Couzens）殺害，及48歲倫敦警員卡里克（David Carrick）被揭於18年内性侵12名女子，犯下最少48宗強姦罪。

蘇格蘭場更重新審視，早前有關警員涉及性犯罪的過千份舊報告。

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責任編輯：鄭錦玲

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