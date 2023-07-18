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都大創意藝術畢業展 多元化作品結合想像與現實

都會情報 15:00 2023/07/18

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畢業展開幕禮主禮嘉賓包括電影監製林家棟（後排右六）、獨立創作人葉偉青（後排右二）、香港都會大學校董會主席黃天祥博士工程師（後排右七）、校長林群聲教授（後排右五）及其他都大管理層及教職員與應屆創意藝術學系畢業生合照。

香港都會大學（都大）由即日起至 7 月 23 日，於都大賽馬會校園舉行年度創意藝術展， 歡迎公眾參觀。今年畢業展以「Imagination is Your Playground 白日．夢樂園」為主題， 展出逾 290 名應屆畢業生創作的 112 件藝術作品。學生透過多元化的作品，包括動畫、短片、互動體驗裝置、攝影作品、廣告企劃及創意寫作等，表達他們對自身及社會的反思，同時展示其創意及才華。

畢業展開幕禮於今天（7 月 14 日）舉行，主禮嘉賓包括電影監製林家棟、獨立創作人葉偉青、都大校董會主席黃天祥博士工程師、校長林群聲教授、學術副校長關清平教授、人文社會科學院院長鄺志良教授、人文社會科學院創意藝術學系系主任梁慕靈博士、創意藝術畢業展籌委會主席羅展鳳博士及學生籌委會主席吳泳儀。

創意藝術畢業展學生籌委會主席吳泳儀於開幕禮上介紹展覽主題，她說：「『白日夢』代表學生的想像和希望，同學展示了他們的夢境，運用想像力把自己對內心的探索、對世界的想像，以至對未來的憧憬，以文字、影像、聲音、觸感等形式呈現。」她感謝都大提供自由開放的空間讓學生創作，是學生盡展創造力的「樂園」。

主禮嘉賓林家棟以自身演員的經歷勉勵應屆畢業學生在創作路上砥礪前行，他說：「夢想是我們對未來美好的追求和快樂的泉源，只要不放棄，努力追夢，相信同學的『白日夢』終能成真。」他表示很高興都大為學生打造創作「樂園」，期望將來有更多機會與學生交流創作經驗。

是次展覽的作品由人文社會科學院創意藝術學系的「創意廣告及媒體設計」、「創意寫作與電影藝術」、「動畫及視覺特效」、「電影設計及攝影數碼藝術」及「電腦及互動娛樂」五個課程的應屆畢業生創作。都大透過每年舉辦畢業展，與業界及公眾分享學生的學習成果、創意及創作熱誠。

今屆畢業展作品題材廣泛，結合想像與科技，展現學生對自身及社會的感悟，包括：
• 《羊之金路》（動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程學生作品）：以未來動物都市為背景，用黑色幽默手法講述羊與狐狸的爭鬥追逐，揭示弱肉強食的世界觀；

《羊之金路》（動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程學生作品）

• 《手勢賽車手》（電腦及互動娛樂榮譽文學士課程學生作品）：主要利用混合實景技術創作的賽車遊戲，讓玩家在頭戴式裝置中觀看遙控車捕捉的影像，再配合手部追蹤及手勢識別技術控制遙控車遊玩及比賽；創作學生曾於都大科技學院實習，他在作品中實踐實習時所學的科技知識，充分展現跨學科學習的成果；

《手勢賽車手》（電腦及互動娛樂榮譽文學士課程學生作品）

• 《沉浸式羽毛球體驗》（電腦及互動娛樂榮譽文學士課程學生作品）：以羽毛球為主題的虛擬實境運動體驗系統，讓使用者在虛擬現實環境中參與羽毛球比賽，與電腦對手較量，提供具挑戰性和娛樂性的運動體驗。

《沉浸式羽毛球體驗》（電腦及互動娛樂榮譽文學士課程學生作品）

畢業展免費入場，歡迎公眾人士參觀，詳情如下：

展期：即日起至 7 月 23 日
時間：上午 10 時至下午 8 時
地點：九龍何文田忠孝街 81 號香港都會大學賽馬會校園
（地圖：https://www.hkmu.edu.hk/fmo/campus-information/directions-to-campus/
活動網址：https://www.facebook.com/HKMU.CA.Gradshow/
網上登記：https://bit.ly/3XMGBVQ

（特約）

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