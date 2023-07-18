【本地樓市】花旗：樓市需求弱於預期　料下半年樓價跌6%、下跌周期及至年底

▲ 【本地樓市】花旗：樓市需求弱於預期 料下半年樓價跌6%兼下跌周期及至年底

本港樓市交投淡靜，花旗發表報告指，即使樓市政策放寬，但本港住宅銷售仍呆滯，相信利率高企持續壓抑住宅市場，買家採取觀望取態，直至本月或聯儲局議息會議。

該行表示，上周六（15日）兩個新盤泛海集團的洪水橋「滙都」及嘉里建設 （00683） 、信和置業 （00083） 及太古地產 （01972） 合作發展的黃竹坑站「海盈山」開售反應只是一般，前者只首推188伙中的34%，後者只售出108伙中的54%。整體而言，該行見到一手市場銷售放緩，顯示整體需求弱於預期。

料樓價下行最少跌至年底

此外，花旗引述美聯物業最新數據指，本月3日至7日，35大屋苑二手成交連跌三周，按周再跌17.5%至33宗，相較歷史均值66宗為屬極低水平。

該行認為，如果每周二手成交維持低位，則意味樓價下行周期開始。由於樓市整體需求甚至較花旗原先已悲觀的預期（bearish assumption）更差，預料今輪樓價調整最少維持至今年底，並估計今年下半年樓價跌6%。雖然美國未來加快減息可提振樓市需求，但這不是該行對聯儲局明年的預測。

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編輯：姚卓然