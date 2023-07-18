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【大行報告】摩通：上半年業績令人失望致股價疲軟 下調恒安國際目標價至46元

股樓投資 18:46 2023/07/18

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摩根大通表示，相信恒安國際（01044）上半年業績已經見底，預計明年銷售額和撇除外匯影響純利分別增長3%和28%，並將其股價疲軟歸因於其上半年業績令人失望，目標價由48元下調至46元，並予其「增持」評級。

 

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

 

該行認為公司最壞的情況或已過去，指紙漿價格今年以來累計下跌26%，有利於第四季利潤率。在恒安股價過去一個月下跌12%後，恒指同期下跌3%；而公司首席執行官自今年3月以來已10次增持，董事長也在5月增持，反映管理層對業務充滿信心。

 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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經濟 增持 見底 恒安 恒安國際（01044） 大行報告 目標價 港股

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