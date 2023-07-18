【大行報告】摩通：上半年業績令人失望致股價疲軟 下調恒安國際目標價至46元

摩根大通表示，相信恒安國際（01044）上半年業績已經見底，預計明年銷售額和撇除外匯影響純利分別增長3%和28%，並將其股價疲軟歸因於其上半年業績令人失望，目標價由48元下調至46元，並予其「增持」評級。

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

該行認為公司最壞的情況或已過去，指紙漿價格今年以來累計下跌26%，有利於第四季利潤率。在恒安股價過去一個月下跌12%後，恒指同期下跌3%；而公司首席執行官自今年3月以來已10次增持，董事長也在5月增持，反映管理層對業務充滿信心。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4





【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤