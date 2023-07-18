【大行報告】料上半年基本利潤大幅高出市場預期 瑞銀上調國泰航空評級至「買入」

瑞銀表示，雖然國泰航空（00293）上半年運力僅恢復至2019年同期約46%水平，但公司管理層預期中期將取得約19億元非現金收入，帶動上半年基本利潤將增長至21億至26億元，顯著高於市場普遍預期的3億元。該行將國泰投資評級從「中性」上調至「買入」，以反映今明兩年盈利復甦前景較預期好，目標價亦從8.6元上調至10.3元。國泰周二（18日）收報8.52元，升幅0.2%。



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該行同時上調對公司今明年預測，其中經營利潤率分別由6.8%及7%上調至12.9%及7.5%，盈利預測從26.87億及50.12億元亦分別上調至97.93和55.52億元。

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此外，集團計劃於未來12個月間贖回所有優先股，該行認為此舉反映出管理層對行業復甦的信心，預計國泰將在可預見的未來產生大量經營性現金流，估計贖回優先股後2023至26年累計自由現金流將達到約270億元，可為股東帶來回報。

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記者：鄭昊彤