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【券商點睇】料下半年利潤改善惟估值偏高 美東汽車明年業績能見度低

股樓投資 15:46 2023/07/18

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招銀國際表示，預計美東汽車（01268）下半年利潤將有所改善，但估值仍偏高，而目前對公司明年業績的可見度仍然很低，下調淨利潤預測至10.7億元人民幣，同時下調目標價至11元，基於比之前更低的13倍2024財年預測市盈率，以反映業績不確定性，並維持「持有」評級。

 

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

 

該行預計，美東汽車上半年淨利潤2.66億元人民幣，其中寶馬的利潤或超預期。該行預測美東上半年新車銷量同比增長約8%，新車毛利率環比改善0.2百分點至2.2%，其中保時捷和雷薩的新車毛利率或創歷史新低。該行估計寶馬6月1日宣布的額外返利有望改善美東寶馬上半年新車毛利率約3個百分點。該行預測上半年售後收入同比增長26%，零服吸收率（不含財務費用）達到117%。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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此外，該行認為上半年保時捷的新車毛利率或已觸底，因為保時捷計劃將今年在中國市場的銷售目標下調約10%。雖然相比寶馬和保時捷，雷克薩斯在新車端的挑戰更大，但其新車毛利率有望企穩，廠商上半年已經發放了額外返利。該行預計下半年寶馬將繼續給予經銷商額外返利。綜上，該行預測美東下半年淨利潤將增長至4.58億元人民幣，現有市值仍對應17倍2023財年預測市盈率。

 

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記者：鄭昊彤

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保時捷 汽車 寶馬 中國市場 銷售 美東汽車（01268） 大行報告 經濟

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